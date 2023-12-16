عطل تقني يؤجل رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان .. تفاصيل

تأجلت، اليوم السبت، رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى لبنان والمنطقة، جراء عطل تقني أصاب طائرتها، حسبما أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان.

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إنه تم إلغاء موعده المقرر عصر اليوم مع كولونا، بسبب إرجاء زيارتها المقررة اليوم إلى بيروت، دون تحديد موعد جديد للقاء.

ووفقا للبيان، صدر عن مكتب كولنا، بأنه تقرر إلغاء زيارة الوزيرة المقررة إلى لبنان والمنطقة نتيجة عطل تقني طرأ على طائرتها في مطار باريس في اللحظات الأخيرة.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية في وقت سابق بأن كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، حيث ستزور الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في الناقورة يوم السبت.

ورجحت معلومات ذات صلة أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في 21 من الشهر الجاري لمدة يومين، بعد تأجيل زيارته العام الماضي.

فيما نقل موقع “لبنان ديبايت” عن وزارة الخارجية الفرنسية، قولها اليوم السبت، إنه وبعد عطل تقني طرأ على طائرة وزيرة الخارجية كاثرين كولونا الأمر الذي أدى إلى أرجاء زيارتها، ستتوجه الأخيرة إلى إسرائيل يوم غد الأحد وإلى لبنان بعد غد الاثنين.