تطور مفاجئ في إصابة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن إصابة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عملية تعافي فينيسيوس من الإصابة تسير بوتيرة أسرع من المتوقع، كما أن اللاعب طلب أن يشارك مع الميرنجي في المباريات قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن أطباء ريال مدريد والجهاز الفني، اضطرا لمنع فينيسيوس من التسرع في العودة، وطالباه بالمزيد من الحذر.

وأوضحت أن فينيسيوس أمامه 3 أسابيع فقط لاستكمال التحضيرات اللازمة واستعادة الثقة للمشاركة في المباريات.

وقد يلحق فينيسيوس جونيور بالمشاركة مع ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني.

كان فينيسيوس، تعرض للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الثنائية، بالإضافة لإصابة أخرى في الوتر الأخمصي في ساقه اليسرى، والتوقعات تشير إلى أن فترة غياب فينيسيوس صاحب ال23 عاما عن المباريات قد تمتد حتى فبراير المقبل.