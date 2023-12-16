كلية التكنولوجيا والتعليم: برنامج تأهيل المدرسين يعمل على تحسين القطاع الفني

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، امتحانات طلاب تأهيل المعلمين لجميع الفرق ( الثانية ، الثالثة، الرابعة ) معاً في ظل متابعة مستمرة وانضباط تام.

قال الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية، إنه للمرة الأولى يتم فيها امتحان جميع الفرق ( الثانية ، الثالثة، الرابعة ) معاً، معرباً سعادته بان برنامج تأهيل المعلمين اوشك علي ان يؤتي ثمارة حيث وصل الطلاب للفرقة الرابعة وعلي وشك التخرج من الكلية.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، إلى أن برنامج تأهيل المعلمين يسعي الي تحقيق تطوير في التعليم الفني حيث أنه يهدف إلي تأهيل الطلاب للقيام بعملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية لمواكبه التقدم الذي تشهده البلاد.

وأشاد عميد الكلية بالمجهود التي قامت بها إدارة الإمتحانات وشئون الطلاب و جميع الهيئة المعاونة والعمال وأمن الكلية للحفاظ علي النظام وظهور الكلية بالمظهر اللائق .

ونوه وكيل الكلية لشئون الطلاب أن الامتحانات تشهد التزاما كبيراً من قبل القائمين علي أعمال الإمتحانات من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وعمال في الحفاظ على النظام وتنفيذ كافة التعليمات فى الدخول الى الكلية، وفي نفس السياق نبه ياسرالسيد أمين الكلية علي الموظفين بضرورة حفظ النظام والإلتزام بالمواعيد .