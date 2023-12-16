السفير جمال بيومي عن إسرائيل : حربها تستلزم إدانة كاملة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان أمريكا تدعم إسرائيل مضيفا ان حوالي ١٤٠ دولة ايدت قرار وقف إطلاق النار ومساندة فلسطين، فقط هو الفيتو الأمريكي وبعض الدول الغربية ،لان إسرائيل تقوم بدور العميل لهذه الدول ومنذ ان جاء نابليون للمنطقة قال انه يدعو الجاليات اليهودية بالعالم ان تحتل فلسطين لكي تفصل مشرق العالم العربي عن مغربه ومنذ ذلك الوقت وإسرائيل تقوم بدور عسكري المرور لهذه المنطقة، ولكن استطاع الرئيس السادات ان يقنع الولايات المتحدة والغرب ان مصالحه مصانه، لأن مصالحه فيها صالح، فمصر تصدر البترول بـ ٢ دولار للبرميل ثم ارتفع سعره الذي فاق ال ١٠٠دولار للبرميل بعد ذلك، وايضا قناة السويس مفتوحة لكل من يعبر والذي يدفع الرسوم وبالتالي لا وجه لتعارض المصالح مع الغرب.

هناك سبل وجماعة تؤيد بقاء إسرائيل بفلسطين واستمرار الحرب وهو وضع شاذ

وأردف السفير جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ،صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك سبل وجماعة تؤيد بقاء إسرائيل بفلسطين واستمرار الحرب وهو وضع شاذ، فالجيش الإسرائيلي يقتل البشر بعشوائية فهي إبادة جماعية ومن يحارب بهذه الطريقة يدان ادانة كاملة.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: وكالات الأنباء العالمية تشير الى ان المساعدات المصرية وحدها وصلت ضعف جميع مساعدات العالم المقدمة الى غزة وفلسطين.