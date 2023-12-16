فيديوجراف.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق؟

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان كيفية حماية هاتفك المحمول من الاختراق.

وأوضح الفيديو جراف عدد خطوات لحماية هاتفك المحمول وهي عدم استخدام شباكان الواي فاي العامة وعدم تجاهل تحذيرات الامان بطريق او اخري وعدم انزل تطبيقات غير موثق بها ، ويجب البحث والنظر علي التطبيقات قبل التثبيت.



وأضاف الفيديو انه يجب عدم النقر علي الروابط التي ترسل اليك من ارقام غامضة او الرسائل الغامضة من الأصدقاء .

وكما طالب بعدم تخزين كلمات المرور علي جهازك المحمول او تخزين ارقام بطاقات الائتمان او توصيل كابل شاحن الموبيل من الاجهزة العام .