ناقد رياضي: النسر الأهلاوي يفترس كل مثير لاستفزازه| فيديو

أكد الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي أن مباراة الأمس بين الأهلي و اتحاد جدة السعودي يوم تاريخ وعالمي بالنسبة للنادي الأهلى فقد اعاد البسمة والفرحة لجماهير مصر كلها.

مباراة الأهلي والاتحاد السعودي أنهت جدال رحيل كولر

وقال فهمي خلال لقائه بالإعلامية لميس سلامة، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أمس كان يوما مختلفا تماما على الأهلي ، فكل الاطياف والمشجعين توقعوا رحيل كولر من الأهلى، واتخذ قرار رحيله ولكن أمس اعاد الأهلى معه، لأنه قدم جولات رائعة، مؤكدا ان أمس كولر استعاد فريقه ولاعبيه وقدم نسخه من الأهلى الذي يحبه جمهوره قائلا:" الأهلى مخلوق للمباريات الكبيرة".

يظهر معدنه في المباريات الكبري.. وصانع الفارق دائما

وأردف مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، أن الأهلي وصل كأس العالم للأندية ٦ مرات نجح في الصعود إلى قبل النهائي والفوز بـ ٣ برونزيات وألقاب، فالنادي الأهلي يظهر معدنه في المباريات الكبري مثل كأس العالم للأندية، مؤكدا ان الأهلي دائما يصنع الفارق في المباريات القوية.