مارسيلو عن مواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية: جئنا لنسعد جماهيرنا

عبر البرازيلي مارسيلو نجم فلومينينسي البرازيلي، عن سعادته بالمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية: "سعيد للغاية بالمشاركة مرة أخرى في المونديال، وحظينا باستقبال رائع عند وصولنا للسعودية، والجماهير رحبت بنا بشكل مميز، ولدي العديد من الذكريات الرائعة، لقد حصدت لقب مونديال الأندية أكثر من مرة مع ريال مدريد".

وأكمل: "الانتصارات مع ريال مدريد في ذاكرتي، لكن هذه المشاركة استثنائية لأنني سألعب مع الفريق الذي ترعرعت في صفوفه".

وحول مواجهة الأهلي، علق :"كل فريق يمتلك عدة حوافز لحصد اللقب، وأي فريق يشارك في البطولة سيقدم أفضل ما لديه، نحترم جميع الفرق المشاركة، وسنحاول إسعاد جماهير فلومينينسي".

ويستعد فلومينينسي لمواجهة الأهلي، بعد غد الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في السعودية.