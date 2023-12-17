سعر الذهب عيار 21 اليوم 17-12-2023

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا عند نحو 2875 جنيه للبيع و 2885 جنيه للشراء وذلك مع أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 17-12-2023؛ داخل محلات الصاغة.

ومع ختام تعاملات أمس السبت ، شهد سعر المعدن الأصفر زيادة بمعدلات طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام.



عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة مسجلا نحو 3286 جنيه للبيع و 3297 جنيه للشراء.

استقر السعر

وسجلت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد؛ استقرارا داخل محلات الصاغة ودون أي تغيير في سعر الجرام الواحد.

عيار 18



بلغ سعر عيار 18 نحو 2464 جنيه للبيع 2473 جنيه للشراء.

عيار 14



وصل سعر عيار 14 نحو 1917 جنيه للبيع و 1923 جنيه للشراء.

أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 102.2 ألف جنيه للبيع و102.541 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23 ألف جنيه للبيع 23.1 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب إلى 3.3 مليون جنيه للبيع والشراء.

ختام الذهب اسبوعيا

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن شهد تذبذب كبير خلال تداولاته بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قام بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.

استطاع الذهب الارتفاع بمقدار 74 دولار في يومين عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي ولكن اليوم الأخير من الأسبوع شهد تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح لينخفض بنسبة 0.8% ويفقد 17 دولار ولكنه أنهى تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وشهد اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ولكنه شهد أيضاً تغير في السياسة النقدية للبنك ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وأشار البنك الفيدرالي إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى توقع خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط 4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.

وتوقع أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4٪ العام المقبل، وهو أقل من توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6٪.

توقعات الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2890 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2020 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2477 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1927 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23120 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.



وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

