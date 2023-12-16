محلل سياسي: العلاقات المصرية الكويتية قديمة ومبنية على أسس متينة ومتواصلة.. فيديو

نعى المحلل السياسي الكويتي، أحمد العيسي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وقال المحلل السياسي الكويتي، أحمد العيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "العلاقات المصرية الكويتية علاقات قديمة، وعلاقات نسب وأخوة واستراتيجية مبنية على أسس متينة ومتواصلة".

وأضاف لمحلل السياسي الكويتي، أحمد العيسي،: "الأحداث التي مرت بها مصر والأحداث التي مرت بها مصر أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، وأكدت على الخط المتواصل من الحب والمتبادل بين البلدين والشعبين والقيادتين".





