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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب دعم محادثات السلام|صحفي بريطاني: استمرار الصراع في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى

اوكرانيا
اوكرانيا

كتب الصحفي البريطاني، ماثيو باريس، في مقال، اليوم السبت، أنه من غير الممكن أن يستمر الصراع في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، لذلك يجب على الغرب دعم محادثات السلام التي ستؤدي إلى تنازلات إقليمية من كييف.
وأوضح باريس: "إن المأزق في أوكرانيا بدأ بالظهور للعلن، إذ لا يمكن أن يستمر الصراع إلى الأبد، وبمجرد الاعتراف بذلك، يجب عقد صفقة".
وأضاف باريس أن نظام كييف يجب أن يشرح للمواطنين أهمية صنع السلام، داعيًا الغرب إلى مواصلة دعم أوكرانيا للتوصل إلى حل وسط.
وأشار الصحفي إلى أن "أي قيادة في كييف يجب أن تكون قادرة على إخبار الأوكرانيين بأنها أبرمت صفقة تجلب السلام الدائم والازدهار والأمن، وإن كان ذلك داخل الحدود التي أجبرت على التكيف معها، مما صغّر بلادهم إلى حد ما".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية".

في 4 يونيو من العام الحالي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، لكنها فشلت في تحقيق نجاح كبير في أي من قطاعات الجبهة. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولم تحقق أي نجاحات كبيرة.
 

 

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