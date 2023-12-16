جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق حياة والدته

في جريمة بشعة هزت مدينة نصر، أقدم مواطن على قتل والدته وذلك للحصول على أموالها وللانتقام لنفسه من طريقة المعاملة السيئة التي تعرض لها حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد القبض على المتهم وأمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالة المتهم بقتل والدته إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم قتل عمداً المجني عليها إثر مشادة كلامية فيما بينهما حطت فيها من شأنه بعبارات مثل: “يا فاشل يا مدمن” فاستل سلاحا أبيض وسدد لها طعنات برقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها و قد ارتبطت هذه الجناية بجنحة سرقة بأنه سرق المبلغ المالي المبين وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها.