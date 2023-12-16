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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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المؤسسات الدينية تنعي أمير الكويت.. قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أمير الكويت
أمير الكويت

تقدمت المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لشعب الكويت الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. 

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

ونعى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وتوجه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى  الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز  86 عاماً .


وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة حكومة وشعباً ، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".


يذكر أن الديوان الأميري الكويتي قد نعى ،اليوم السبت،في بيان رسمي أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً .

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

 

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