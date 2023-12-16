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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

COP28 في دبي يحقق إنجازا تاريخيا بحضور قياسي تجاوز 65000 مشارك أساسي

صدى البلد

حقق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، COP28، الذي استضافته دبي، إنجازا تاريخيا بحضور قياسي تجاوز 65000 مشارك أساسي. ويؤكد هذا الرقم، الذي يمثل زيادة بنسبة 80% عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر في العام السابق، على النطاق غير المسبوق للمشاركة في المناقشات حول العمل العالمي بشأن المناخ.

 

بالمقارنة، شهدت مفاوضات اتفاق باريس الرائدة في عام 2015 ما يقرب من 26000 مشارك، مما سلط الضوء على النمو الكبير في المشاركة على مر السنين. بدأ مؤتمر المناخ العالمي الافتتاحي في برلين عام 1995 بحضور أقل بقليل من 4000 مندوب.

 

يركز تحليل صحيفة فايننشال تايمز، استنادا إلى الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة في اليوم الختامي للقمة في مدينة إكسبو، على المنطقة الزرقاء، حيث تتم الأعمال الرسمية. ولا يشمل المشاركون الأساسيون البالغ عددهم 65000 ما يقرب من 13500 من الموظفين الفنيين وموظفي الدعم، مما يصل إجمالي الوجود الفعلي في الموقع إلى ما يقرب من 80000.

 

سجلت عمليات التسجيل المبكرة، التي أُغلقت في نهاية أكتوبر، في البداية أرقامًا تزيد عن 100,000 شخص، لكن حوالي ثلث أولئك الذين أبدوا اهتمامًا لم يحضروا في النهاية.

 

كان غالبية المشاركين، الذين بلغ عددهم الإجمالي أكثر من 40 ألف شخص، ممثلين للدول القومية وكتلة الاتحاد الأوروبي المشاركة في المفاوضات. وقد ضاعف هذا الرقم تقريبًا الحضور السابق.

 

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة للقمة، بدعوة أكثر من 9000 فرد إلى منطقة الأعمال الرسمية، بما في ذلك حوالي 5000 ضيف من خارج وفدها الموسع. والجدير بالذكر أن قائمة الضيوف ضمت رؤساء تنفيذيين وجماعات من القطاع الخاص، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، والرئيس التنفيذي لشركة أوكسي فيكي هولوب، ورئيس شركة إيني كلاوديو ديسكالزي، ورئيس شركة آر دبليو إي ماركوس كريبر.

 

شهدت القمة أيضًا مجموعة متنوعة من الحضور، بما في ذلك المصرفيين والمديرين التنفيذيين الماليين، مع تمثيل كبير بين المدعوين من دولة الإمارات العربية المتحدة.  

 

لقد وضع نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي معيارًا عاليًا لقمم المناخ المستقبلية. ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان، بعد أن تغلبت مجموعة دول أوروبا الشرقية على العقبات، بما في ذلك حق النقض الذي استخدمته روسيا فيما يتعلق بالتوترات المحيطة بالحرب في أوكرانيا. 

COP28 دبي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

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