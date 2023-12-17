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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب التجمع: لدينا قناعة بضرورة استكمال المشروع التنموي بقيادة السيسي

رئيس حزب التجمع
رئيس حزب التجمع

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إننا لدينا مشروع المرحلة الانتقالية الخاص بحزب التجمع، ويتمثل في أن مصر لديها مجموعة من المهام، منها ما هو متعلق بالأمن القومي والتنمية في الداخل، والذي يحتاج نوعا معينا من الحكم، لافتًا إلى أن هذا النوع تحقق في الرئيس السيسي، وكان قرارنا في حزب التجمع أننا نستمر في تأييد هذا المرشح.

وأضاف رئيس حزب التجمع خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه لم يكن ينوي أن يدفع بمرشح في هذه الانتخابات، وأقنع قيادات الحزب بذلك، مشيرًا إلى أن مشروع الرئيس السيسي الذي يستعيد هبة مصر إقليميًا وعربيًا، مستمر؛ لحين تحقيق أهدافه، وأن حزب التجمع دعم الأحزاب التي دفعت بمرشح في الانتخابات الرئاسية؛ لأن التعددية في الترشح كانت مهمة للغاية.

ونوه بأن الأحزاب السياسية التي دفعت بقيادتها كمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، سيكون وضعها أفضل بعد الانتخابات؛ لأنه تعامل مع الصندوق الانتخابي، وأصبح معروفًا لدى الشعب المصري.

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