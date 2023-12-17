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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضرب وشتايم في الطيارة.. القصة الكاملة لخناقة شيرين وحسام حبيب وسبب الطلاق

صدى البلد

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، وتصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل، كما كشفت عن سبب الانفصال واسرار جديدة عن حياتها الشخصية والعملية.


 

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف كافة الصور الخاصة التى جمعتها بطليقها الفنان حسام حبيب وتركت فقط صورة بوستر البومها “فرق كثير” وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.


 

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، و أكدت له أنها بصحة جيدة.


 

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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