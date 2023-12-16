أحمد موسى عن فوز الأهلي على اتحاد جدة: بنزيما ميسواش مليون دولار

على الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "قبل المباراة بنزيما تحدث عن النادي الأهلي بطريقة متعجرفة وبنزيما قال إنه ميعرفش النادي الأهلي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مفيش حد في العالم ميعرفش الأهلي المصري والنادي الأهلي ثاني نادي في العالم بعد ريال مدريد حصدا للبطولات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "بنزيما كان يقلل من النادي الأهلي قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة أمس"، مضيفا: "أحيي الأشقاء في السعودية على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كان عندنا ثقة بتحقيق الفوز على اتحاد جدة، والنادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته الفترة الماضية " مضيفا:" بنزيما امبارح ميسواش مليون دولار".