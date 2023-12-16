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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكشف عن مدينة طبية متكاملة بجامعة عين شمس لخدمة 2 مليون مواطن

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، في أقرب وقت، وإنهاء كل الإنشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة؛ لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا.

وأوضحت سامية عبده، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري، والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية؛ من: افتتاح مستشفيات جديدة، وتحسين منظومة التأمين الصحي.


وأكدت سامية عبده، أن مشروع المدينة الطبية، يسير وفق الخطة الموضوعة، ومستشفى الطوارئ الجديدة على وشك الانتهاء، وتم البدء فى مستشفى جراحة الأطفال، وبنك الدم الجديد، كل ذلك مع خطة؛ لعمل رقعة خضراء ولاند سكيب على أعلى مستوى.

وكشفت، تفاصيل عمل الجامعة في الانتهاء من المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة، متابعا: نواصل عمل إدارة الجامعة السابقة فيما يخص المدينة الطبية.
 

وتابعت ، أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدة أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.

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