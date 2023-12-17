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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسحب ملفات التعيين.. النيابة الإدارية تواصل استقبال الخريجين

صدى البلد

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي له لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت الهيئة أنه يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة. 

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية

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