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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع لكلية طب الأزهر بأسيوط .. غدا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنظم كلية طب البنين جامع الأزهر  بأسيوط مؤتمرها السنوي السابع غدًا الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري 2023م.

قال الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس المؤتمر إن المؤتمر السنوي السابع لكلية طب البنين بأسيوط يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

أشار عميد كلية الطب إلى أن المؤتمر السنوي السابع يقام تحت عنوان: "الأخطاء الطبية في التخصصات المختلفة- عبور الفجوة والتوصيات الدولية" وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتناول الأخطاء الطبية في مختلف تخصصات الطب التي يقع فيها الطبيب والعمل على وضع روشتة علاج ناجحة؛ لتفادي الوقوع في هذه الأخطاء انطلاقًا من التوصيات العالمية بهذا الشأن من خلال مشاركات علمية قيمة لعديد من أساتذة الطب في مختلف المجالات الطبية.

يقام المؤتمر السنوي السابع للكلية بجهود الدكتور حسني المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد منير ريان، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور هيثم عبد الله، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد محمود حسين، منسق عام المؤتمر.

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