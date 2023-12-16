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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل: أتحمل مسؤولية الأخطاء الفادحة في الحرب ضد حماس

يوآف جالانت
يوآف جالانت

تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا بطريق الخطأ على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال جالانت: "إنني أتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في الحرب - عن الإنجازات والتكاليف والأخطاء الفادحة".

وأضاف: وصلنا إلى هذا الحدث بسبب أخطاء جسيمة. وآمل أن يتم تنفيذ الاستنتاجات في أقرب وقت ممكن".

وبحسب قوله: إن ثمن الحرب باهظ، ونحن ندفعه كل يوم. نحن مجبرون على الدفع ومستعدون للقيام بذلك حتى يتحقق هدف هذه الحرب".

وتابع: إن حماس لا تفهم إلا القوة، وهذه الحرب ستكون مستمرة وطويلة الأمد".

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