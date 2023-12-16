الأهلي يستعد لاستضافة بطولتي أفريقيا للرجال والسيدات للكرة الطائرة

يستعد النادي الأهلي لاستضافة بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات للكرة الطائرة، والمؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة العالم للأندية، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي اللعبة.

ويقوم المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، بتقديم الدعم والمساندة لجميع الأندية المصرية في الاتحادين الدولي والإفريقي للكرة الطائرة، حيث إن له دور كبير في مساعدة جميع الأندية.

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وكان نادي سبورتنج يرغب في الحصول على تنظيم البطولة الأفريقية للسيدات، ولكن الاتحاد الافريقي فضل تنظيم البطولة الأفريقية للرجال والسيدات معًا.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب استضافة البطولتين وتم الموافقة، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة