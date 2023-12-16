وزير الرياضة يهنئ ياسين بذهبية بطولة العالم للسلاح باليونان

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، ولاعب المنتخب الوطني للسلاح محمد ياسين، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب باليونان بعد اكتساح بطل إيطاليا ماتيو جلاسي 15-6.



جدد الوزير تأكيده علي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية.



أشار الدكتور أشرف صبحي إلي التنسيق الكامل لإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.