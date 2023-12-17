ليس الاكتئاب ولم ينتـ حر.. الطب الشرعي يكشف السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري

أثارت وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، المأساوية تعاطف وحزن الكثير من محبيه حول العالم، بعدما تم العثور على بيري فاقدًا للوعي في حمام السباحة بمنزله في أكتوبر، ولكن لم تكن نتائج فحص الجثة حاسمة في ذلك الوقت.





وأدرجت الغرق كواحد من العوامل المساهمة في وفاته، ورجح البعض أنه ربما مات بسبب الاكتئاب أو أنهى حياته لكن تقرير الطب الشرعي كشف معلومات جديدة.





ماثيو الشهير بدور تشاندلر بينج الحكيم في المسلسل الكوميدي الشهير Friends، الذي تابعه الملايين حول العالم. استمر العرض من عام 1994 حتى عام 2004، وشاهده 52.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما جعله الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.





والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية، وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي بمنزله في لوس أنجليس في 28 أكتوبر الماضي.





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