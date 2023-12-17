عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليس الاكتئاب ولم ينتـ حر.. الطب الشرعي يكشف السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري

صدى البلد

أثارت وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، المأساوية تعاطف وحزن الكثير من محبيه حول العالم، بعدما  تم العثور على بيري فاقدًا للوعي في حمام السباحة بمنزله في أكتوبر، ولكن لم تكن نتائج فحص الجثة حاسمة في ذلك الوقت.


 

وأدرجت الغرق كواحد من العوامل المساهمة في وفاته، ورجح البعض أنه ربما مات بسبب الاكتئاب أو أنهى حياته لكن تقرير الطب الشرعي كشف معلومات جديدة.


 

ماثيو الشهير بدور تشاندلر بينج الحكيم في المسلسل الكوميدي الشهير Friends، الذي تابعه الملايين حول العالم. استمر العرض من عام 1994 حتى عام 2004، وشاهده 52.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما جعله الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.


 

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية، وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي بمنزله في لوس أنجليس في 28 أكتوبر الماضي.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

بابا الفاتيكان يعلق على مقتل امرأتين من الكاثوليك برصاص الاحتلال في غزة

بدون استثناءات.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

غالبيتهم من السوريين.. إنقاذ 51 شخصًا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لبنان

الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

فيديو

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ