ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها أهمية تناول السبانخ على الصحة.
فوائد مهمة للسبانخ
-- يساعد في الحفاظ على رؤية جيدة.
-- يدعم مستويات الطاقة في الجسم
-- يدعم صحة القلب.
-- يعزز الرغبة الجنسية
-- يدعم الحديد في الجسم
-- يدعم صحة العظام.
-- محتواه جيد من المغنيسيوم
-- يساهم في الوقاية من امراض السرطان
-- له خصائص وقائية مضادة للأكسدة.
-- مصدر مفيد للألياف.
-- يساهم في الحفاظ على الصحة العقلية