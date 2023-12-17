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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

السبانخ
السبانخ

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها أهمية تناول السبانخ على الصحة.

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تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

فوائد مهمة للسبانخ 

-- يساعد في الحفاظ على رؤية جيدة.
-- يدعم مستويات الطاقة في الجسم 
-- يدعم صحة القلب.
-- يعزز الرغبة الجنسية
-- يدعم الحديد في الجسم 
-- يدعم صحة العظام.
-- محتواه جيد من المغنيسيوم 
-- يساهم في الوقاية من امراض السرطان 
-- له خصائص وقائية مضادة للأكسدة.
-- مصدر مفيد للألياف.
-- يساهم في الحفاظ على الصحة العقلية

 

السبانخ فوائد مهمة للسبانخ القلب الحديد المغنيسيوم

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تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

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