لمصلحة الأهلي| رسالة خاصة من الخطيب لـ إمام عاشور قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الإشادة بـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد هدفه الذي أحرزه في مرمى اتحاد جدة أمس في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ووجه الخطيب، رسالة خاصة لـ إمام عاشور حسه فيها على الاستمرار في تأدية عروضه القوية الفترة القادمة وخاصة لقاء فلومينينسي البرازيلي الذي سيقام الاثنين المقبل، وتكليل مجهوده الكبير بإحراز الأهداق ومساعدة زملائه في الفريق على تحقيق الانتصارات.

وانهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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