عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمصلحة الأهلي| رسالة خاصة من الخطيب لـ إمام عاشور قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي

الخطيب وإمام عاشور
الخطيب وإمام عاشور

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الإشادة بـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد هدفه الذي أحرزه في مرمى اتحاد جدة أمس في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ووجه الخطيب، رسالة خاصة لـ إمام عاشور حسه فيها على الاستمرار في تأدية عروضه القوية الفترة القادمة وخاصة لقاء فلومينينسي البرازيلي الذي سيقام الاثنين المقبل، وتكليل مجهوده الكبير بإحراز الأهداق ومساعدة زملائه في الفريق على تحقيق الانتصارات.

وانهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

 

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة.

 

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

 

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

411436023_904456404381962_5185615079278469150_n
411436023_904456404381962_5185615079278469150_n
411439446_904459871048282_4497358025472866561_n
411439446_904459871048282_4497358025472866561_n
الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلى بطولة كاس العالم للاندية بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية كأس العالم للاندية امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

لحظة بلحظة مع الفريق.. الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادا لـ فلومينينسي البرازيلي

إنبي يعمق جراح الإسماعيلي ويهزمه 1-0 في الدوري

الليلة.. تشكيل فريقي برشلونة وفالنسيا في الجولة الـ17 للدوري الإسباني

الأهلي في المونديال| الفريق ينهي مرانه استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

سكتة قلبية في مباراة بالدوري الإنجليزي.. إنقاذ لاعب فريق لوتون تاون من الموت

رقم سلبي لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا في الدوري الإنجليزي

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان بتونس| فيديو وصور

لوسي ابن طنط فكيهة .. تعليق صادم من شقيق شيرين على طلاقها

السيد البدوي: أحداث غزة لفتت انتباه الشعب لضرورة استمرار السيسي لحماية الأمن

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء

تعرف علي أهم المشروعات الاقتصادية بالصعيد .. انفوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ