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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غثيان وشد عضلي.. أضرار غير متوقعة لـ القلق على الصحة

القلق
القلق

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وتحدثت الدكتورة سهام سوقية خلال منشورها، عن أضرار القلق الزائد على الصحة.

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ما هو القلق ... ؟

وأوضحت أن القلق هو رد فعل طبيعي للتوتر، ومع ذلك، قد يكون القلق المستمر نتيجة لاضطراب مثل اضطراب القلق العام، أو اضطراب الهلع، أو القلق الاجتماعي.

وأشارت إلى أن زيادة القلق و التوتر .. بتسبب مع الايام في الأعراض التالية:

- صعوبة في البلع
- دوخة
- جفاف الفم 
- ضربات القلب السريعة
- تعب
- صداع
- عدم القدرة على التركيز
- آلام العضلات
- شد عضلي
- غثيان
- العصبية
- اضطرابات في التنفس 
- التعرق
- اضطرابات هضمية
- نوبة قلبية

ونصحت الدكتورة سهام سوقية بمحاولة ان نتجنب كل ما يزعج وكل ما يسبب التوتر قدر المستطاع.

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