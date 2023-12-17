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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. دار علوم القاهرة تفتتح معرض ملابس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة للمشروعات البيئة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، معرض ملابس للطلاب الكلية، ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان.

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم على أن يكون آخر يوم هو يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر.

وينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أكثر من معرض ملابس على مدار العام الجامعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى إطار الخدمات الاجتماعية التى تقدم لطلاب الجامعة.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة  الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية. وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

 

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