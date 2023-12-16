الحزب الناصري ناعيا أمير الكويت: كان أحد ركائز الأمن والاستقرار بالوطن العربي

نعى الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب الحزب، في بيان، عن بالغ تعازيه ومواساته لشعب الكويت الشقيق في مصابهم الأليم.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن الراحل كان ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار والتنمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

واختتم رئيس الحزب الناصري: "نشارك أخوتنا في الكويت محنتهم بفقد الأمير نواف، وكلنا ثقة في قدرة الكويت حكومة وشعبا على تخطي هذه المحنة بعون الله وتوفيقه".