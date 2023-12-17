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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اكسب صحتك.. مبادرة في جامعة حلوان للحفاظ على حياة الطلاب

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

وكشفت جامعة حلوان ان المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى  يحتاجها الجسم.

كما ـأعلنت  الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ أسامة خير بإدارة النشاط الرياضي في الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت الجامعة انه علي راغبي الانضمام للمبادرة التسجيل من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل.

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضح الدكتور قنديل في كلمته أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور حسام رفاعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، وفريدة محمد هاشم، الأمناء المساعدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

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