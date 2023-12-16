عبد الرحيم علي: إيران خططت لـ«طوفان الأقصى» لتشغل إسرائيل عن مشروعها النووي

كشف عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، خلال استضافته عبر فضائية "دي إم سي"، عن مفاجأة بشأن معركة طوفان الأقصى.

وقال عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،: "إيران حضرت من خلال حلفائها لضربة كبرى "طوفان الأقصى" لتشغل إسرائيل عن الاهتمام بالمشروع النووي الإيراني لمدة سنة".

وأشار الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،: "هناك تقارير غربية تفيد بأن إيران تخطط لتوجيه ضربة لإسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة لتشغلها عن المشروع النووي الإيراني".

وأوضح عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه كان هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل ضربة كبرى وإلحاق الضرر بإسرائيل .