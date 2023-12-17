انفوجراف.. النصائح الـ10 للاستمتاع برحلة سياحية صديقة للبيئة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان استدامة قطاع السياحة.

وأكد المركز أنه مع تزايُد الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على البيئة والثقافات المحلية، تزايَد الطلب على "السياحة المستدامة"، وهي السياحة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية وتنمية تراثها ومصادر دخلها

السياحة المستدامة

وأشار إلى أنه يمكن القول إن السياحة المستدامة تجمع ما بين "حماية البيئة" و"الأصالة الثقافية والاجتماعية".

وأوضح الانفوجراف النصائح العشر للاستمتاع برحلة "صديقة للبيئة" بما يضمن مراعاة البيئة وصونها وحماية الحياة البرية والنباتات والتنوع البيولوجي والثقافي وتحسين ظروف المعيشة لسكان المجتمعات المحلية ومصادر رزقهم.

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