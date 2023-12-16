فنانة أمريكية: مصر تمتلك تاريخا وحضارة عريقة

أكدت الفنانة الأمريكية ريبيكا نوروود، أن مصر تمتلك تاريخًا وحضارة عظيمة جدًا ورائعة.

أوضحت، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت، خلال تواجدها في الإسكندرية لتقديم عرض فني بعنوان "أنت" في مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج الإقامة الخاص بفن الرقص الذي تموله السفارة الأمريكية - أن الحضارة والتاريخ المصري يعودان إلى آلاف السنوات.

قالت إنها زارت العديد من المعالم الأثرية المهمة في القاهرة و الإسكندرية منها الأهرامات وقلعة صلاح الدين الأيوبي وقلعة قايتباي، كما تفقدت خان الخليلي وذهبت إلى المقاهي الشعبية.

أضافت: " مصر رائعة وأنا سأعود .. إن المصريين يتميزون بالطيبة والإحساس وحب الحياة".

كما أعربت عن إعجابها بالإسكندرية وجمالها وما تمتلكه من طبيعة خاصة وخلابة، قائلة: "منذ قدومي إلى الإسكندرية شعرت بالهدوء والاختلاف والتميز".

أكدت على دور الفن في تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة وإيجاد مساحة من التفاهم والترابط الإنساني.

وتحدثت عن دور الفنون في التعبير عن كل ما يوجد بداخل الإنسان وحالته في كل وقت مع اختلاف البيئة المحيطة به.

وأعربت عن سعادتها بتقديم عروضها الفنية في مكتبة الإسكندرية التي تمتلك تاريخًا عظيمًا، فهي بمثابة منارة للفنون والمعارف.

وتمول السفارة الأمريكية برنامج الإقامة الخاص بفن الرقص المعاصر حيث تقيم مصممة الرقصات الأمريكية ريبيكا نوروود مع أربعة مصممي رقصات آخرين من مصر والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لمدة شهرين في مصر، لبلورة مفهوم جديد لفن الرقص المعاصر من خلال أبحاثهم وعملهم للمشاركة في إنتاج 5 عروض حية يتم تقديمها في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لدعم الفنانين الناشئين.

و"ريبيكا نوروود" حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية كولومبيا في شيكاغو في عام 2022، وقد تم عرض تصميم الرقصات الخاص بها في مهرجان ترافيكتا Trifecta للرقص، وكلية كولومبيا في شيكاغو، وفي معرض Art Heals الذي استضافته فرقة Chicago Danztheatre Ensembe.