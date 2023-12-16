أسامة كمال: فهد العتيبي كان أكثر إنصافًا للأهلي من مدحت شلبي.. فيديو

علّق الإعلامي الإعلامي أسامة كمال، على مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية.

وقال أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي": "المعلق السعودي فهد العتيبي كان أكثر إنصافًا للأهلي من مدحت شلبي، ولن تكون هناك حساسية لدى مدحت شلبي في مباراة الأهلي المقبلة".

وأضاف: "فهد العتيبي معلق مباراة الأهلي واتحاد جده لم يكن لديه نفس الحساسية الموجودة عند الكابتن مدحت شلبي".

وأشار: "النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لم يكن في أفضل حالاته وكان متوقعًا أن يكون الأهلي "لقمة سائغة أمام اتحاد جدة"، متابعا: "الرسالة الأخوية كانت من جماهير النادي الأهلي ودعم القضية الفلسطينية من مدرجات ملعب الجوهرة بجدة".

ووجه رسالة للإعلامي السعودي وليد الفراج، بعد تعليقه على مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، موضحًا أنه من محبي وليد الفراج ويتابعه منذ سنوات عديدة ولاذع في انتقاداته وتحدث عن الأهلي وانتقده قبل المباراة، مضيفًا: "تعليقه دمه خفيف.. والمقايضة موجودة بين الأندية ولعبة كرة القدم على مستوى الجماهير والإعلاميين".

