مستشار وزير الصحة: إطلاق أول منصة تحتفظ بأشعة المرضى في مصر مجانًا قريبًا

كشف الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، تفاصيل تدشين منصة إلكترونية مصرية تحتفظ بأشعة المرضى.

وقال الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "هذه المنصة الإلكترونية لديها القدرة على قبول الأشعات من أي مستشفى سواء تابعة لوزارة الصحة أو خارجها أو المستشفيات داخل مصر وخارجها".

وأشار الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة،: "تم تدشين وتنفيذ منصة مصرية تحتفظ بـ"أشعة المرضى" والمرحلة الحالية في تركيب المنصة"، مضيفا: " هذه المنصة تستقبل الأشعة بجميع أشكالها وبالأجهزة المختلفة".

واسترسل: " هذه المنصة توفر ميزة كتابة التقرير المرتبط بالأشعة عن بعد، وتوفر جهدا ووقتا كبيرين جدًا، منوهًا بأن التعامل مع المنصة مجانًا، وأن من يتعامل معها هو الطبيب وهيئات أخرى".

وأوضح: "هذه المنصة لديها القدرة على استيعاب الإشاعات من أي جهاز وهدفها هو المريض وأن يكون المريض لديه القدرة على استخراج كل أشعة أجراها في أي وقت بالرقم القومي".