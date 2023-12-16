الأونروا تطالب العالم بإعادة النظر في رؤيته للحرب على غزة

أعرب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، عن صدمته بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع ما يحدث في قطاع غزة، لافتًا إلى أن "هذه لحظة فاصلة لنا جميعًا ولإنسانيتنا المشتركة".

وأضاف لازاريني أنه يجب على العالم أن يعيد النظر في رؤيته للقيم الإنسانية، مؤكدًا أن أي إنسان سوي يجب أن يغضب بسبب ما يحدث في غزة.

ولفت المفوض الأممي إلى أن تجريد بعض البشر من إنسانيتهم وعدم التعاطف معهم أو معاملتهم بإنسانية، هو أمر صادم.

وأدان لازاريني، بشدة "حملات التشهير التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدمون المساعدات لهم".

وأعرب في حديثه بالمنتدى العالمي للاجئين، عن رعبه من حملات التضليل والمعلومات المضللة المتداولة في مختلف القنوات الإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلط لازاريني الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه للصراع المستمر، مشددًا على أن الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من ساحات القتال إلى شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية مكافحة المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور.