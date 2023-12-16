مايا مرسى: لأول مرة الدستور يذكر كفالة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، المادة 214 والتي تنص علي المجالس القومية، "بعد أن كانت هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعليه المنصب ليكون مستشارًا لرئيس الجمهورية".

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "لكن لا يعتبر آلية، وكان دستره تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والامومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدستره تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات".

وتابع: "تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فاصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30 % ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن السيد الرئيس السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%".