وسط الضغط.. نتنياهو يلمح إلى استمرار المفاوضات للإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة

بدا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في خطابه اليوم السبت، إلى أن مفاوضات جديدة جارية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نتنياهو إن استمرار الجيش الإسرائيلي في استخدام القوة في غزة ضروري لإعادة الرهائن وكسب الحرب.

وأضاف: “لولا الضغط العسكري، لم نكن لنتوصل إلى إطار للإفراج عن 110 رهائن، والضغط العسكري المستمر وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا”.

وأضاف: "التعليمات التي أعطيها لفريقنا المفاوض مبنية على هذا الضغط.. وبدونه لن يكون لدينا أي شيء".

ومن المتوقع أن يجتمع ديفيد بارنيع، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على الخطط لشبكة “سي إن إن” اليوم السبت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاجتماع قد تم بعد.

ولم يؤكد نتنياهو أي تفاصيل حول اللقاء المُرتقب خلال المؤتمر الصحفي اليوم.