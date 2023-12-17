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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يحمل قيمة أخلاقية

صدى البلد

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة بأغلبية 153 دولة يحمل قيمة أخلاقية وإجماعية بعدد الدول التي أصدرته. 

وأضاف السفير عبدالفتاح - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية من نيويورك، اليوم ، أن "مصر بصفتها رئيسة المجموعة العربية وبصفتها عضو فاعل في اللجنة الوزارية كانت قد بدأت في التشاور على مشروع قرار جديد تم تقديمه إلى مجلس الأمن وصدر باللون الأزرق ليل الجمعة ومن المنتظر التصويت عليه في مجلس الأمن ظهر غد الاثنين".

وأوضح أن هذا القرار يطالب بهدنة إنسانية طويلة ولعدة أيام في كافة مناطق غزة تسمح بالدفع السريع وغير العائق لدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ وإخلاء المصابين والحالات الحرجة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن.

وأضاف أن القرار يؤكد أن قطاع غزة أرض محتلة ولابد أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يؤكد - القرار- على مبادئ المساعدة الإنسانية والالتزام بحماية هذه المساعدات والعالملين على تقديمها.

ولفت إلى أننا "نستمر في جهودنا من خلال زيادة عدد الدولة المعترفة بالدولة الفلسطينية، والسعي لضم فلسطين لكي تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة وليس عضوا مراقبا وهي محاور رئيسية للعمل العربي".

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