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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصناعات الغذائية: مشاركة الشركات المصرية بمعرض فوود أفريكا ساهمت في زيادة الصادرات

محمود البسيوني
محمود البسيوني

أكد محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن معرض فوود أفريكا، الذي أقيم في دورته الثامنة في القاهرة في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023، يعد من أهم المعارض التجارية الدولية المتخصصة في التصنيع الزراعي.

وقال البسيوني خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس»، المذاع على قناة صدى البلد 2، إن المعرض استقطب 930 مشاركًا من 32 دولة حول العالم، مما جعله بوابة أفريقيا للتجارة العالمية، ونقطة التقاء بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف أن المعرض تضمن العديد من المعارض الأخرى المتخصصة، مثل معرض التعبئة والتغليف، ومعرض المنتجات الطازجة والشتلات الطازجة، ومعرض التمور.

وأشار البسيوني إلى أن الحكومة المصرية تدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والبنية التحتية اللازمة، وتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد البسيوني أن مشاركة الشركات المصرية في معرض فوود أفريكا ساهمت في زيادة فرصها للتصدير إلى أفريقيا، وتعزيز التعاون التجاري بين الشركات المصرية والعالمية.

وأضاف أن مصر تسعى من خلال تنظيم هذه المعارض إلى ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي مهم في المنطقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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