رئيس شعبة الرخام والجرانيت: نستهدف التصدير بمليار جنيه

قال المهندس السيد عبد الحكيم، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير منطقة شق الثعبان.



وأضاف عبد الحكيم خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس»، المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه تم تنظيم مؤتمر هام بمنطقة شق الثعبان لجعل المنطقة عالمية في صناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يتابع الأمر عن قرب.

ولفت إلي أن التطوير يشمل أيضا البنية التحتية، لافتا أن المؤتمر حضر فيه العديد من المستثمرين، تم التفاعل من بين الدولة والمستثمرين.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلي لمليار دولار من تصدير الرخام والجرانيت كمرحلة أولى.



