خبير يكشف مشكلات شركات التأمين في 2023.. فيديو

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن عام 2023 كان عام صعباً علي اقتصاديات العالم كله، منذ الأزمة الأوكرانية حتى الهجوم العدواني علي قطاع غزة، لافتا إلي أن أسعار الفائدة ذادت في الفترة الأخيرة مما أثر علي السوق التأميني.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس»، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلي وجود مشكلات في الأشخاص أقساط التأمين الخاصة بهم.

ولفت خليفة، إلى أن التضخم الذي وقع العام الحالي، أدى إلى قلة بيع منتجات التأمين، مما يجعل الأسعار أقل للتأمين، منوها بأنه تم ابتكار اشكال جديدة من التأمين لجلب الأشخاص للتأمين.