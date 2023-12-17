برشلونة يواصل التعثر بتعادله مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني

واصل فريق برشلونة مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله، مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-1، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة 17 للمسابقة.

تقدم برشلونة أولا بهدف في الدقيقة 55 عبر لاعبه جواو فيليكس، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 70 بهدف اللاعب هوجو جويامون.

وللمباراة الثالثة على التوالي، يفشل برشلونة في تحقيق الفوز، حيث خسر المباراتين الماضيتين أمام كل من رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 2-3 في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الدوري الإسباني.

التعادل اليوم، رفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، كما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة في المركز العاشر.