مايا مرسي: ثقتنا في القيادة والحلم ليس لها سقف

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر لديها سياسة واضحة وإرادة حقيقية في ملف تمكين المرأة، كما أن الدولة تكفل وصول المرأة لكافة المواقع والمراكز القيادية دون أي تمييز.

وأشارت مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، السبت، إلى أن دستور 2014 أقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة؛ ولأول مرة الدستور يذكر كفالة المرأة من كل أشكال العنف.

وأشادت مايا مرسي، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للصحة بتوقيع الكشف الطبي على المرأة لمواجهة سرطان الثدي، منوهة بأن هذه المبادرة أسهمت في خفض حالات الإصابة بسرطان الثدي المتأخرة.

وتطرقت إلى أن نسبة السيدات حاليا في البرلمان بلغت 28%، كما أننا أخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن الرئيس السيسي ضاعف هذه النسبة وأصبحت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ 14%".

وتابعت: "ثقتنا في القيادة وفي المستقبل وفي الحلم ليس لها سقف".