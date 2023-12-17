إنبي: حققنا فوزا هاما على الإسماعيلي ولن نفرط في أي لاعب

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق البترولي أمام الإسماعيلي، اليوم، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز 2023 -2024 "دوري نايل".

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN": "حققنا فوزًا هامًا على النادي الإسماعيلي، بعد أن تلقينا خسارتين متتاليتين أمام النادي المصري ثم سيراميكا كليوباترا، وارتقينا إلى المركز التاسع وتفصلنا 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني "زد"

وأضاف: لا نية داخل مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الذي أصبح مطلبًا كبيرًا للعديد من الأندية، وكذلك محمد حمدي الجناح الأيسر، والمدافع أحمد خليل "كالوشا"، وتم تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من الموسم الجاري.