العاهل المغربي يبعث ببرقية عزاء لولي عهد الكويت

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب العاهل المغربي - في البرقية - للشعب الكويتي، وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال العاهل المغربي إنه يستحضر في هذا الظرف الأليم، وبكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد المبرور من خصال القادة الكبار، حيث لم يدخر، رحمه الله، جهدا لخدمة المصالح العليا لبلده، ولأمته العربية والإسلامية التي فقدت برحيله شخصية متميزة بحنكتها وحكمتها ورزانتها.

كما استحضر الملك محمد السادس ما كان يكنه الفقيد الكبير للمملكة المغربية من عميق المحبة والتقدير وما كان يبديه من حرص شديد على تعزيز ما يربط الشعبين المغربي والكويتي من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء.