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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يشيد بلاعب الفريق: عمل ماتش عالمي.. الأفضل في تاريخه

صدى البلد

أشاد ماهر همام نجم الأهلي السابق بنجم الفريق محمود كهربا عبر حسابه بموقع فيسبوك، بعد تألقه أمام اتحاد جدة السعودي .

وكتب ماهر همام: رغم انه لم يُسجل.. لكن عمل ماتش عالمي يُصنف من أفضل الماتشات في تاريخ كهربا مع الأهلي .. بيحاول في كل كورة .. ضغط عالي بين الخطوط .. إستلام تحط ضغط .. كان سبب في ضربه الجزاء اللي جه منها الهدف الأول .

وتابع: عمل أسيست الهدف الثاني لحسين الشحات .. عمل أسيست الهدف التالت لـإمام عاشور .. ليكون سبب في الأهداف الثلاثة اللي سجلها الأهلي أمام الإتحاد، عالمي يااگهروب .

حقق النادي الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.
 

ماهر همام نجم الأهلي كهربا اخبار محمود كهربا

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