هاني حتحوت يفجر مفاجأة غير سارة لجماهير الزمالك بشأن لاعب الفريق

فجر الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة غير سارة لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق محمود علاء.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: خبر الماتش- محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك ضد ساجرادا بسبب إصابة بجزع في أربطة الكاحل .

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح اليوم على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.