هاني حتحوت: الفرصة الأخيرة انتهت.. الأهلي يبحث تسويق هذا اللاعب

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل مثيرة بشأن رحيل نجم الأهلي موديست في انتقالات يناير.

وكتب هاني حتحوت : الفرصة الأخيرة لأنطوني موديست كانت كأس العالم للأندية.. الفرصة انتهت والأهلي يبحث تسويق المهاجم للرحيل في انتقالات يناير .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابل هدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطة بعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، و خلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .