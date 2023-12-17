بعد الفوز على اتحاد جدة.. تصريحات نارية لـ علي معلول والشحات وياسر إبراهيم

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات علي معلول والشحات وياسر إبراهيم بعد الفوز على اتحاد جدة.

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك: الأهلي أكبر نادي في أفريقيا واشتغلنا على نقط الضعف" تصريحات ملك الحلول علي معلول والشحات وياسر إبراهيم بعد الفوز على اتحاد جدة .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏