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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على اتحاد جدة.. تصريحات نارية لـ علي معلول والشحات وياسر إبراهيم

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق  تصريحات علي معلول والشحات وياسر إبراهيم بعد الفوز على اتحاد جدة.

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك: الأهلي أكبر نادي في أفريقيا واشتغلنا على نقط الضعف" تصريحات ملك الحلول علي معلول والشحات وياسر إبراهيم بعد الفوز على اتحاد جدة .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

- الأهلي أرقام علي معلول اللاعب ياسر إبراهيم اتحاد جدة

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