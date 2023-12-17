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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |رعاية المبتكرين يوضح تفاصيل المشاركة في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال.. ودار علوم القاهرة تفتتح معرض ملابس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الثلاثاء.. ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

رعاية المبتكرين يوضح تفاصيل المشاركة في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

أعلن صندوق رعاية المبتكرين، عن تنظيم فعاليات المرحلة الأولى من الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) والتي تستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، انطلاقًا من رؤية مصر 2030
 

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح للطلاب.. جامعة القاهرة توضح

أعلنت جامعة القاهرة خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح لطلاب الفرقة الرابعة  من خلال الخطوات التالية.
 

اليوم.. دار علوم القاهرة تفتتح معرض ملابس

تنظم الإدارة العامة للمشروعات البيئة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، معرض ملابس للطلاب الكلية، ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان.

اليوم.. آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم الأحد الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية.
 

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